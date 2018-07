Biassono ha dato l’addio a una donna speciale vinta dalla malattia. Luigina era originaria di Castrezzato.

In tanti ricordano il suo sorriso e i suoi modi gentili. Ha lasciato un bellissimo ricordo Luigina Parma, per tutti Luisa, vinta da un male inguaribile all’età di 64 anni. Lascia il marito Luigi e l’adorata figlia Claudia. Originaria di Castrezzato, si era trasferita a Biassono nel 1982 dopo il matrimonio. Aveva lavorato al supermercato Esselunga prima a Monza, poi negli ultimi anni a Macherio. «Volevano andare tutti alla sua cassa perché era una donna semplice, sempre allegra e disponibile – ricorda il marito – Aveva un carattere meraviglioso, non le mancava mai il sorriso e una parola per tutti. Amava leggere. Purtroppo un male ce l’ha portata via in modo fulmineo».

