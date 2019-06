Casoncello De.co di Pontoglio: quattro ripieni andranno alla finale di settembre. Sono state svelate le finaliste del concorso indetto dall’Accademia italiana del casoncello.

Casoncello De.co di Pontoglio

“Porta il tuo cuore, porta il tuo ripieno”. Ci sono i migliori… e sono quattro. Il 6 maggio si è svolta la selezione del concorso organizzato dall’Accademia Italiana del Casoncello per decretare i migliori ripieni che si sfideranno nella serata finale di settembre, nella quale verrà decretata ufficialmente la denominazione comunale (De.co). Per tutto il corso dell’iniziativa, e anche nella fase decisionale, si è respirato un clima di armonia, felicità e serenità tra i partecipanti: sapere che molti concittadini si sono messi in gioco con la propria ricetta segreta, tramandata di generazione in generazione, è stata per gli organizzatori una gioia indescrivibile. Tutti i ripieni hanno superato di gran lunga le aspettative, segno che la tradizione e la passione é ancora viva. Una giuria sia tecnica (composta da chef, esperti, norcini) sia popolare (formata da cittadini pontogliesi) ha valutato tutti i ripieni, con molta professionalità, ha degustato e scelto quelli con il «gusto super». La classifica, in ordine alfabetico dei finalisti, vede il trionfo di Rosi Pierina Bracchi, Giuliana Gaibotti, Gigliola Piovanelli e Maria Teresa Raccagni. Solo dopo l’estate si saprà però chi è la vera regina del ripieno!

