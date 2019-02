Caserma dei carabinieri a Pontoglio: in autunno sarà finalmente operativa. I lavori sono stati “sbloccati” questa mattina dopo la visita delle Forze dell’ordine, dell’impresa e del Ministero.

Caserma dei carabinieri a Pontoglio: in autunno sarà finalmente operativa

Finalmente si è sbloccata la situazione. Era da tempo che si attendeva questo momento e il sindaco Alessandro Seghezzi si era più volte fatto sentire sul tema. La caserma dei carabinieri sarà presto pronta. Pontoglio avrà i suoi militari in via Buozzi. Si è tenuto questa mattina il sopralluogo, con tanto di firme per dare il via ai cantieri, nella struttura già eretta. Erano presenti i rappresentanti del Minsitero, il maggiore della Compagnia di Chiari Carlo Pessini, il maresciallo Davide D’Aquila, comandante della stazione, il sindaco e il vicesindaco Alessandro Pozzi insieme all’impresa La Torre di Roma che si occuperà dei lavori. I presenti hanno potuto confrontarsi sui lavori e sulla tabella di marcia e mettere finalmente la parola “fine” a una questione che era rimasta bloccata nel tempo.

TORNA ALLA HOMEPAGE