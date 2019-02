È il primo carnevale a presentarsi in provincia e sicuramente uno dei più antichi e rinomati si tratta del Gran Carnevale Carpenedolese arrivato alla sua 61esima edizione che andrà in scena sabato 23 febbraio.

Nato negli Anni Sessanta per volere di Amatore Bolzoni, quest’anno la manifestazione cambia totalmente anche per premi e iniziative collaterali a supporto dell’intensa giornata che partirà alle ore 14.30 da via De Gasperi e si concluderà solo alle 18 con la premiazione dei carri e dei gruppi che sfileranno per le vie della città.

Partenza alle 14.30 con un percorso rinnovato e premi per tutti

Da via De Gasperi la sfilata proseguirà verso via Gramsci, via Zanardelli, piazza Martiri della Libertà dove verrà posizionato il palco dei giurati, per poi raggiungere piazza Matteotti e via Deretti in un percorso leggermente più breve degli anni passati e modificato a causa dei lavori in corso in piazza Europa che, per questo motivo, non verrà attraversata dai carri.

Sempre in piazza Martiri della Libertà verrà posizionato il palo della cuccagna sul quale tre o quattro squadre si sfideranno per raggiungere i golosi insaccati attaccati sulla sua cima in una gara entusiasmante che prenderà il via alle ore 16.30.

Alle 17.00 all’intera popolazione verranno distribuite le chiacchiere, il dolce carnascialesco carpenedolese per eccellenza e alle 18 la manifestazione si concluderà con la premiazione dei carri in gara.

Ad aprire la sfilata il Corpo Bandistico e il Gruppo Sbandieratori S. Genesio

La sfilata verrà aperta dal corpo bandistico cittadino e dal Gruppo Sbandieratori di S. Genesio (MC), un comune terremotato delle Marche con il quale l’associazione Chernobyl di Carpenedolo ha instaurato un legame di forte amicizia e supporto.

Premi anche per le dieci maschere più belle il cui tema dell’anno deve essere quello del circo, ai gruppi e ai vincitori della lotteria cittadina sostenuta dai commercianti carpenedolesi.

A presentare la manifestazione Sandro Bolzoni, Dj Frank e Anna Cavallari, famosa animatrice e ballerina carpenedolese. Organizzatore della giornata Carpenedolo Eventi, il gruppo di volontari nato nel 2017 proprio per gestire lo storico Carnevale della cittadina.

