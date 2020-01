Capitanio: “Da Pd e M5S ennesimo schiaffo su Olimpiadi Milano Cortina”

Alitalia: Capitanio (Lega), ennesimo schiaffo governo a Olimpiadi Milano Cortina. Bocciato da Pd e M5S l’Odg che chiedeva maggiore attenzione agli aeroporti lombardi in vista della manifestazione sportiva del 2026.

Si torna a parlare delle Olimpiadi 2026. A farlo è il deputato della Lega brianzolo, Massimiliano Capitanio, che in questi giorni è intervenuto in merito all’Ordine del giorno proposto proprio dalla Lega e che chiedeva una maggiore attenzione agli aeroporti lombardi in vista del grande evento sportivo del 2026.

“E’ vergognoso come il governo Pd-M5S abbia bocciato l’Odg della Lega che chiedeva maggiore attenzione agli aeroporti lombardi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina – ha sottolineato Capitanio. Un provvedimento che non solo avrebbe portato ad una riorganizzazione ed efficientazione di Alitalia per quanto riguarda gli scali lombardi ma al tempo stesso avrebbe potenziato i servizi garantiti dalla stessa Alitalia in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Ancora una volta, però, Pd e M5s dopo aver osteggiato le Olimpiadi di Milano Cortina, dimostrano di non dare importanza ad un evento centrale dal punto di vista sportivo, turistico ed economico, che porterà alla Lombardia almeno 3 miliardi di indotto e 2,5 milioni di turisti”.