Mercoledì mattina durante i lavori per la realizzazione della rotatoria nella frazione di Corzano è stata rinvenuta una granata da mortaio da 81 millimetri

Si attende l’intervento degli artificieri

Il cantiere si trova sulla sp 24, sulla direttrice Brescia-Parma e, nonostante il ritrovamento dell’ordigno della Seconada Guerra Mondiale abbia reso necessaria la sospensione dei lavori, non ci sono stati problemi per la viabilità. La realizzazione della rotatoria è stata voluta per migliorare le condizione del traffico in un tratto di strada molto frequentato, in cui spesso si sono verificati incidenti. I lavori saranno ripresi dopo l’intervento degli artificieri.

