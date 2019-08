Canali in sicurezza: da Regione 89mila euro al Consorzio Oglio Mella per lavori effettuati a Mairano, Coccaglio, Cazzago San Martino e Torbole Casaglia.

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato una delibera che finanzia opere di pronto intervento realizzate o in fase di realizzazione dai consorzi di bonifica per 395.000 euro. Di questi, per la provincia di Brescia, al Consorzio Oglio Mella andranno 88.938 euro. I fondi sono stati destinati ai lavori di ripristino e messa in sicurezza di tratti di canale effettuati nei comuni di Torbole Casaglia, Mairano, Coccaglio e Cazzago San Martino.

Le opere

“I lavori finanziati assicurano la funzionalità del reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, eliminando o minimizzando le problematiche sorte a seguito dei danneggiamenti subiti – ha dichiarato l’assessore Rolfi – Il rapporto tra Regione Lombardia e i consorzi di è sempre più stretto e finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti come la pianificazione della bonifica e dell’irrigazione, il mantenimento e la riqualificazione della rete consortile e il ripristino delle sponde danneggiate, spesso dal maltempo o dalle nutrie”.

L’esigenza di realizzare le opere e’ stata preventivamente segnalata a Regione Lombardia, che ha autorizzato l’esecuzione dei lavori, gia’ avvenuta per gli interventi nel bresciano.

