E’ stata una nottata senza particolari emergenze quella appena trascorsa per i soccorritori: da segnalare una caduta a San Paolo e due aggressioni a Lonato e Roncadelle

La caduta

L’incidente si è verificato alle 20.44 di venerdì, in via Mazzini 118: vittima una anziana di 79 anni che è stata soccorsa dai volontari verolesi e trasportata in codice giallo all’ospedale di Manerbio alle 21.38

Le aggressioni

Si tratta di due episodi distinti. Il primo è avvenuto poco dopo le 2.15 a Lonato del Garda, in via Catullo 5. L’episodio violento ha riguardato due giovani, uno di 23, l’altro di 25 anni: sul posto sono giunte due ambulanze che hanno trasportato i feriti in codice giallo all’ospedale di Desenzano.

Il secondo episodio si è verificato due ore dopo, intorno alle 4.15, a Roncadelle. In via Vittorio Emanuele II è stato aggredito un uomo di 30 anni e sul posto, oltre a un’ambulanza, sono giunti anche i carabinieri di Brescia. Inizialmente partiti in codice giallo, poi i soccorritori hanno trasportato in codice verde il trentenne alla Poliambulanza