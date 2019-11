Caccia alla nutria in centro a Quinzano: è stata trovata poco fa in via Ciocca, di fronte allo stabilimento tessile.

Caccia alla nutria… in centro paese: il roditore è stato trovato in via Ciocca, di fronte all’omonimo stabilimento tessile e ha spaventato i passanti. A fare la scoperta il consigliere di minoranza Gianfranco Bosio, poco fa, che stava camminando sul marciapiede e ha visto la nutria nascosta nell’erba. Una donna, arrivata poco dopo di lui, l’ha scorta e si è messa a urlare, terrorizzata. “Ho chiamato subito i Carabinieri – ha spiegato Bosio – A loro volta hanno contattato l’esperto che si sta recando sul posto per catturarla e portarla via dal centro”. Non è la prima volta che a Quinzano i roditori raggiungono le abitazioni, alcuni quinzanesi, addirittura, hanno ricevuto queste “visite” nei loro giardini o di fronte all’uscio di casa.

