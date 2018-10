Comincerà sabato prossimo, 27 ottobre, la cacciala cinghiale in provincia di Brescia.

L’annuncio dell’assessore regionale

“Dopo qualche intoppo di carattere burocratico, non generato dalla Regione ma risolto dalla Regione, sabato inizia finalmente la caccia al cinghiale in provincia di Brescia – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, presentando il decreto con cui la Regione autorizza per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia collettiva al cinghiale – Si tratta di una pratica necessaria per contenere una specie che sta proliferando in maniera incontrollata e che genera gravi danni alle coltivazioni. La Regione Lombardia crede che l’attività venatoria sia necessaria per regolare la presenza di questo animale sul territorio”.

Le modalità

L’attività è autorizzata secondo le modalità` della braccata o della girata, nell’Ambito Unico di Pianura di Brescia, dal

27.10.2018 al 26.01.2019 compresi, nei giorni di sabato e domenica, secondo i quantitativi e nelle zone indicati dal

decreto.

