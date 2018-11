Butta l’immondizia nel campo forse da anni, sicuramente da mesi. Un trenzanese filma il malfattore e lo posta in rete. In poco le foto diventano virali

Butta l’immondizia nel campo ma ha una brutta sorpresa

Esasperato dalla situazione, denunciata più volte anche sul gruppo del comune, un locale residente nella zona agricola della località Fornaci di Trenzano ha aspettato, filmato e poi diffuso le immagini di un furbetto che abbandonava sacchi dell’immondizia gettandoli in una roggia. Incurante la targa di una vecchia Opel color granata finisce sulle pagine di Facebook.

Il messaggio del trenzanese esasperato

Il residente nella località della campagna sud di Trenzano si è anche sfogato così sulla sua pagina social: “Stavolta ti ho beccato. Parte da Trenzano, da via Roma con in macchina sacchetti dello sporco… Tutto tranquillo li porta in zona Fornaci e li lancia nella roggia Conta; tutto questo minimo da un anno (o forse da sempre). Come ho promesso mi sono recato in Comune e ho sporto denuncia. Adesso voglio vedere il bel verbale che le faranno i vigili, almeno spero” invitando il compaesano furbetto che smaltiva il sacchi dei rifiuti illegalmente a non recarsi più nella zona agricola del paese.

Chi è il colpevole?

In breve anche le iniziali dell’abbandonatore seriale finiscono in rete. Il post conteneva anche un preciso messaggio diretto al vandalo

In tanti a Trenzano hanno ripostato e ripreso le foto del misfatto, che potete vedere anche qui sotto: