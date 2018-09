Buoni sconto a chi ricicla con l’eco-compattatore

Buoni sconto a chi ricicla con l’eco-compattatore. Continua la svolta green e di attenzione all’ambiente dell’Amministrazione comunale gottolenghese. In attesa che venga inaugurato il nuovo centro di raccolta rifiuti dopo la fine dei lavori che lo hanno completamente rinnovato e messo a norma, presto arriverà un’altra novità per la raccolta differenziata. Un eco- compattatore di contenitori di plastica che si mangerà bottiglie e barattoli ed in cambio emetterà buoni sconto da spendere nei negozi del paese.

