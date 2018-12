Brainstorm scende in pista per sensibilizzare i giovani manerbiesi sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili.

Contro la disinformazione

In occasione della giornata mondiale contro HIV e AIDS, l’Associazione Brainstorm è scesa in campo nella lotta contro la disinformazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. Per questo motivo sabato mattina ha organizzato una distribuzione gratuita di preservativi agli studenti del triennio dell’IIS “B. Pascal” di Manerbio. I preservativi che saranno donati sono allegati a un volantino che evidenzia alcuni dati allarmanti dovuti a decenni di diffusa e nociva disinformazione e alcune pillole di buone pratiche per la prevenzione.

