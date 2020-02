Grande partecipazione registrata ieri sera al concerto del rapper bresciano Dellino Farmer.

La festa

La settimana educativa è anche festa, come lo hanno dimostrato i giovani che ieri sera non si sono fatti scappare l’appuntamento al teatro dell’oratorio, con il rapper bresciano Dellino Farmer. Coinvolti dalla sua spontaneità, la simpatia disarmante e il dialetto travolgente che lo contraddistingue hanno trascorso la serata all’insegna del sano divertimento che sa’ di territorio e tradizioni locali.

La settimana

Una carrellata di incontri pensati per i giovani e per la famiglia quella che si sta consumando all’oratorio di Borgo San Giacomo in occasione della della settimana educativa. Iniziata lunedì con l’incontro-confronto che ha portato a riflettere sulla realtà oratoriale gabianese, positiva e fertile, si è passati a momenti di approfondimenti su come dovrebbe essere il volontariato, come accompagnare i figli nell’arte del decidere, e a testiminianze di come nonostante una malattia si possa essere portatori inconsapevoli del Vangelo.

Oggi quaterna delle famiglie

Ma la settimana non è ancora finita. Oggi dopo aver dispensato le 150 porzioni di spiedo a sostegno delle attività dell’oratorio nel pomeriggio gli educatori vi aspettano per la Quaterna delle famiglie. Un pomeriggio a tutto gioco formato famiglia al quale è vietato mancare.

