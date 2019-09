Due le giornate che vedono il ponte Canelot protagonista di iniziative

L’inaugurazione

In giornate in cui il mondo si sta mobilitando per sensibilizzare il rispetto dell’ambiente l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo hanno voluto dare il loro contributo coinvolgendo i 160 alunni della scuola primaria con la marcia ecologica. Non è stato casuale far diventare questa iniziativa l’occasione per inaugurare il ponte Canelot, che per un lungo periodo è stato inagibile.

La marcia

Partiti ieri alle 8.30 da via Gabiano, docenti, direttore, alunni e assessori hanno raggiunto via delle vignette per intraprendere il percorso tra i campi che conduce alla roggia Saverona. Quaranta minuti di tragitto immersi nella natura. “Questo ponte ha un valore storico affettivo. Questi parchi appartengono a tutti noi ed insieme abbiamo il compito di prendercene cura. Solo conoscendo il nostro territorio saremo in grado di viverlo ripettandolo” ha spiegato Silvia Sbruzzi assessore alla cultura e all’ambiente.

Un tuffo nel passato con il Consiglio comunale dei ragazzi

Durante la cerimonia il Consiglio comunale dei ragazzi ha voluto ripercorrere quel tragitto attraverso gli occhi di un centurione romano. “Abbiamo fatto un tuffo nel passato per capire il presente, un passato che passa che sembra essere ancora incontaminata perché come citava qualcuno L’uomo ha bisogno del suo passato per camminare più sicuro nel suo presente” ha esordito Noemi Pellini sindaco junior.

Non è mancata durante la cerimonia il conferimento dell’attestato di benemerenza ad Edilemma che ha eseguito i lavori di riqualificazione.

Oggi farà tappa la color run

Sarà il Canelot la tappa intermedia oggi della Color run che animerà nel pomeriggio con esplosioni di colori e musica il paese. Alle ore 16 verranno raccolte le iscrizioni in piazza San Giacomo, alle ore 17 il via per le vie del paese, una sosta per il ristoro al Canelot per poi arrivare in Piazzale Gorio alle 18.

