Dedicata a 15 anni di successo, ai nuovi musicisti entrati nella grande famiglia della Banda Santa Cecilia e l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi: il c’è certo di Natale ha regalato come sempre indimenticabili suggestioni.

Concerto di Natale

Ieri sera al teatro parrocchiale è andato in scena il tradizionale concerto di Natale. Magistralmente diretti dal maestro Francesco Amighetti i sessanta banditi hanno ripercorso i loro 15 anni di emozioni attraverso i pezzi significativi proposti nei loro concerti importanti. Non ultimo quello che li ha visti protagonisti al Teatro Grande di Brescia lo scorso ottobre. Una serata ricca di suggestioni grazie ad una performance inpeccabile, ma anche di commozione suscitate dalle parole che i sessanta banditi hanno dedicato al motore trainante del gruppo, la presidente Giusi Baratta. “Grazie a te abbiamo imparato a condividere, ad aiutare, ad essere uniti sia nei momenti di gioia che in quelli meno felici perché siamo una grande famiglia pronta ad accogliere con entusiasmo nuovi amici e anche solo per un momento a far strappare un sorriso che riesce a far liberare la mente dagli altri problemi a non far pensare ad altro che suonare divertendosi insieme. Ci immaginiamo tra qualche anno ancora qui uniti. più cresciuti si, ma sempre i tuoi giovani banditi”.

