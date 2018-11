Arrivano dalla Regione i finanziamenti per bonifiche su tutta la Lombardia.

In totale sono stati stanziati 3,6 milioni di euro e ne arriveranno 267 mila in provincia di Brescia, più precisamente a Bagnolo Mella e a Iseo.

Falda contaminata a Bagnolo

La Regione ha accordato un finanziamento di 165mila euro per interventi di caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato denominato “Fontana dell’Arrigo”.

Il finanziamento richiesto dal Comune di Bagnolo Mella riguarda la realizzazione del Piano di caratterizzazione e la relativa attuazione. Nell’area è stato riscontrato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque di falda presumibilmente riconducibili al tombamento di un’area costituita in parte dal sedime di una ex Fontana demaniale e in parte da proprietà privata, avvenuta tra gli anni Ottanta e Novanta da ignoti utilizzando materiali vari e rifiuti di diversa natura e tipologia. Il finanziamento richiesto è riferito al costo per la realizzazione del Piano di caratterizzazione e la relativa attuazione.

Finanziamenti anche a Iseo

Il finanziamento richiesto dal Comune di Iseo riguarda gli interventi di bonifica dell’area pubblica corrispondente a parte di Via Paolo VI, incrocio Via per Rovato (sedime stradale e area verde prospiciente). Sull’area si è svolta un’indagine ambientale nel corso della quale nei terreni è stato accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.

A Iseo sono andati circa 102mila euro per la bonifica dell’area.

Le reazioni

“Ringrazio l’assessore Cattaneo per il lavoro fatto e l’attenzione al territorio bresciano. La Regione Lombardia continua ad affiancare i sindaci in maniera concreta per finanziare opere ambientali che possano prevenire e scongiurare problemi per la salute pubblica” ha affermato l’assessore Fabio Rolfi al termine della giunta.