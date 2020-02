Birra dell’Anno 2020: tutte le medaglie di Rimini | La classifica

I vincitori di Rimini in pillole

Fra le aree coperte dal circuito editoriale Netweek, spiccano insomma i veneti Crak (loro il “mostruoso” record di riconoscimenti totali, ben undici), ma ottimo anche il quinto piazzamento a pari merito del piemontese Birrificio Alba. Primo per la Lombardia il Birrificio Lariano – suo l’ottavo posto finale (esattamente come lo scorso anno), che stavolta arriva davanti ai bergamaschi di Hammer (undicesimi oggi, secondi nel 2019) e ai lodigiani Brewfist (14esimi). Sempre veneto anche il decimo posto: se lo conquistano i veronesi di Mastino. Da segnalare anche il dodicesimo posto del biellese Elvo, e il tredicesimo del meneghino Birrificio Lambrate (a pari merito con i vincitori dello scorso anno, i marchigiani Mukkeller).

Birra dell’Anno 2020: la classifica (non ufficiale)

Anche quest’anno premettiamo che in base al regolamento del concorso non esiste una classifica ufficiale (prevista solo l’incoronazione del Birrificio dell’anno). Ma è pur vero che tutte le medaglie sono liberamente consultabili, per cui abbiamo messo in fila ori, argenti, bronzi e menzioni creando una classifica “olimpica”: tiene conto del peso delle medaglie d’oro (anche solo una vale secondo noi più del punteggio dato da dieci argenti, per intenderci) e considera a pieno titolo tutte le medaglie (nel punteggio del concorso invece se un birrificio conquista più medaglie in una stessa categoria, vale solo quella più “pesante”).

QUI L’EDIZIONE 2019 – QUI L’EDIZIONE 2018

[Ultima avvertenza: se poi volete sapere in quale categoria ha vinto una singola birra, basta cliccare qui]

1° posto: 3 MEDAGLIE D’ORO + 3 MENZIONI – “Birrificio dell’anno”

1 – Ritual Lab (Formello, Roma) – Black Belt

1 – Ritual Lab – Papanero

1 – Ritual Lab – Head Space

Menzione a Ritual Lab – Nerd Choice

Menzione a Ritual Lab – Too Nerdy

Menzione a Birrificio della Granda – Spirituale

2° posto: 2 ORI + 2 ARGENTI + 5 BRONZI + 2 MENZIONI

1 – Crak (Campodarsego, Padova) – Cantina Mirtilli

1 – Crak – Giant Double Step

2 – Crak – Pianura Padana

2 – Crak – Mansueto 2017

3 – Crak – Mansueto 2018

3 – Crak – Plain of The Po

3 – Crak – American Ipa Mosaic Tap Crak

3 – Crak – Mundaka

3 – Crak – Cantina Pesche 2018

Menzione a Crak – Cantina Pesche 2017

Menzione a Crak – Moka Ciok

3° posto: 2 ORI + 1 ARGENTO + 1 BRONZO + 3 MENZIONI

1 – Opperbacco (Notaresco, Teramo) – Quis Ut Deus

1 – Opperbacco – Nature Terra Caprera

2 – Opperbacco – Nature Pesca

3 – Opperbacco – Nature Terra Fiore – Podere San Biagio

Menzione a Opperbacco – Rusthell

Menzione a Opperbacco – N.1

Menzione a Opperbacco – Nature Terra Emidio Pepe

4° posto: 2 ORI + 1 BRONZO

1 – Mc77 (Caccamo, Macerata) – Breaking Hops

1 – Mc77 – San Lorenzo

3 – Mc77 – Fleur Sofronia

5° posto: 2 ORI

1 – Birracruda (Pesaro) – Helles

1 – Birracruda – Bock

1 – Birrificio Artigianale Alba (Guarene, Cuneo) – Dogma

1 – Birrificio Artigianale Alba – Marte

6° posto: 1 ORO + 2 ARGENTI + 3 MENZIONI

1 – Fabbrica della Birra Perugia (Torgiano, Perugia) – Cosmo Rosso

2 – Fabbrica della Birra Perugia – Golden Jazz

2 – Fabbrica della Birra Perugia – Suburbia

Menzione a Fabbrica della Birra Perugia – Don

Menzione a Fabbrica della Birra Perugia – Chocolate Porter

Menzione a Fabbrica della Birra Perugia – Santa Ila

7° psto: 1 ORO + 2 ARGENTI + 2 MENZIONI

1 – Foglie d’Erba (Forni di Sopra, Udine) – Foglie di Tè

2 – Foglie d’Erba – Hot Night At The Village Breakfast Edition

2 – Foglie d’Erba – Hot Night At The Village

Menzione a Foglie d’Erba – Haraban

Menzione a Foglie d’erba – Hot Night At The Village Robust Porter

1 – Batzen (Bolzano) – Weisser Bock

2 – Batzen – Gosexy

2 – Batzen – Gran Fumè Cuvee

Menzione a Batzen – Dunkel

Menzione a Batzen – Bock

8° posto: 1 ORO + 2 ARGENTI + 1 MENZIONE

1 – Birrificio Lariano (Sirone, Lecco) – American Hype

2 – Birrificio Lariano – Bassa Marea

2 – Lariano – Mugnach

Menzione a Birrificio Lariano – Clube

9° posto: 1 ORO + 1 ARGENTO + 1 BRONZO + 2 MENZIONI

1 – Birra dell’eremo (Assisi, Perugia) – Madra

2 – Birra Dell’eremo – Selva

3 – Birra dell’Eremo – Onnetempo

Menzione a Birra dell’Eremo – Nobile

Menzione a Birra dell’Eremo – Selva Sour

10° posto: 1 ORO + 1 ARGENTO + 1 BRONZO + 1 MENZIONE

1 – Birra Mastino (San Martino Buon Albergo, Verona) – 1291

2 – Mastino – Teodorico

3 – Mastino – San Zen

Menzione a Mastino – Altaluna

11° posto: 1 ORO + 1 ARGENTO + 1 BRONZO

1 – Hammer (Villa d’Adda, Bergamo) – Mini

2 – Hammer – Bulk

3 – Hammer – Daarbulah

12° posto: 1 ORO + 1 ARGENTO + 1 MENZIONE

1 – Birra Elvo (Gatto, Biella) – Alterelvo

2 – Birra Elvo – Bock di Natale

Menzione a Elvo – Helles

13° posto: 1 ORO + 1 ARGENTO

1 – Lambrate (Milano) – Robb De Matt

2 – Lambrate – Tiramisù Imperial Stout

1 – Mukkeller (Porto Sant’Elpidio, Fermo) – Corva Nera

2 – Mukkeller – Wizzi

1 – Les Bières du Grand St. Bernard (Gignod, Aosta) – Balance

2 – Les Bières Du Grand St. Bernard – Rauch

14° posto: 1 ORO + 1 BRONZO + 2 MENZIONI

1 – Brewfist (Codogno, Lodi) – Vecchia Lodi 2018

3 – Brewfist – Space Frontier

Menzione a Brewfist Caterpillar

Menzione a Brewfist X-Ray

15° posto: 1 ORO + 1 BRONZO

1 – Birrificio Amerino (Terni) – Northup

3 – Birrificio Amerino – Masika

16° posto: 1 ORO + 2 MENZIONI

1 – Eastside (Latina) – Sera Nera

Menzione Eastside – Fumo Lento

Menzione a Eastside – Sour Side Sour Cherry

17° posto: 1 ORO + 1 MENZIONE

1 – Bionoc (Mezzano, Trento) – Albicoppe

Menzione a Bionoć – Birre Della Terra – Segalina

1 – El Issor (Sassello, Savona) – Elatan Rrk

Menzione a El Issor – Agriotta

1 – Evoqe Brewing (Trebaseleghe, Padova) – Evoqesour #1

Menzione a Evoqe Brewing – Luci Rosse

18° posto: 1 ORO

1 – Mister B (San Giorgio Bigarello, Mantova) – Boodino

1 – Birrificio La Piazza (Torino) – American Jasper

1 – Barbaforte (Folgaria, Trento) – San Lorenzo

1 – Beer In (Trivero, Biella) – Hop Hop

1 – Birra Gaia (Carate Brianza, Monza e Brianza) – Grulla

1 – Birralfina (Orvieto) – Annozero

1 – Terrantiga (San Sperate, Cagliari) – Istadi

1 – Birrificio La Gramigna (Perugia) – Diavola

1 – La Ribalta (Milano) – Iside

1 – Ibeer (Fabriano, Ancona) – Bee Bock

1 – La Fenice (Orzinuovi, Brescia) – Brewine

1 – Nemus (Chiatri Puccini, Lucca) – Flora

19° posto: 2 ARGENTI

2 – Birrificio Porta Bruciata (Rodengo Saiano, Brescia) – La Pallata

2 – Birrificio Porta Bruciata – Shantung

20° posto: 1 ARGENTO E 1 BRONZO

2 – Filodilana (Avigliana, Torino) – Beeela

3 – Filodilana – Fuori Dal Gregge

21° posto: 1 ARGENTO + 2 MENZIONI

2 – Carrobiolo (Monza) – Italian Tomato Ale

Menzione a Carrobiolo – Senatrix

Menzione a Carrobiolo – Mo’ Scanzati Azzo!

2 – Altotevere (San Giustino, Perugia) – Mercy

Menzione a Altotevere – A-T Pils

Menzione a Altotevere – Freezo

2 – Birrificio Del Forte (Pietrasanta, Lucca) – Il Tralcio

Menzione a Birrificio Del Forte – Regina del Mare

Menzione a Birrificio del Forte – Cintura d’Orione

22° posto: 1 ARGENTO + 1 MENZIONE

2 – Birrificio Argo (Lemignano, Parma) – Hoppy Wan Kenobi

Menzione a Argo – Turtle Bay

2 – Birra Bellazzi (San Lazzaro di Savena, Bologna) – Red Hot Hops Chili Peppers

Menzione a Birra Bellazzi – Soccia Vez

2 – Birrificio Birranova (Triggianello, Bari) – Arsa

Menzione a Birranova – Rye Action

2 – Bibibir (Villa Zaccheo, Teramo) – Witaly

Menzione a Bibibir – Vedo Triplo

23° posto: 1 ARGENTO

2 – Birrificio Italiano (Lurago Marinone, Como)/Klanbarrique (Rovereto, Trento) – Marzarimen

2 – Vetra (Milano) – Vetra Pils

2 – Lzo (Conegliano, Treviso) – Cima

2 – Birrificio La Villana (Grantorto, Padova) – Frisco

2 – Birrone (Castelnovo, Vicenza) – Scubi

2 – Birrificio Petroniano (Sasso Marconi, Bologna) – Magda

2 – Pintalpina (Chiuro, Sondrio) – Sbrega

2 – Vecchia Orsa (San Giovanni in Presiceto, Bologna) – Rye Charles

2 – Okorei (Mariglianella, Napoli) – Tramalti

2 – Birrificio Val Rendena (Pinzolo, Trento) – Brenta Brau Weizen

2 – Diciottozerouno (Oleggio Castello, Novara)- Ocra

2 – Manerba (Manerba del Garda, Brescia) – The Belgian Queen

2 – Retorto (Podenzano, Piacenza) – Black Lullaby

2 – Birrificio del Vulture (Rionero, Potenza) – Druda

24° posto: 2 BRONZI

3 – Birrificio Alveria (Canicattini Bagni, Siracusa) – Blonde Ale

3 – Birrificio Alveria – Eclipse

3 – Rurale (Desio, Monza e Brianza) – Red Zeppelin

3 – Rurale – Smoky

25° posto: 1 BRONZO + 2 MENZIONI

3 – Croce di Malto (Trecate, Novara) – German Wave

Menzione a Croce di Malto – Helles Diablo

Menzione a Croce Di Malto – Piedi Neri

3 – La Birrofila (Bernareggio, Monza e Brianza) – Last Out

Menzione a La Birrofila – Graz

Menzione a La Birrofila – Jeivù

26° posto: 1 BRONZO + 1 MENZIONE

3 – Baladin (Piozzo, Cuneo) – Xyauyù Kioke

Menzione a Baladin – Xyauyù Kentucky 2016

3 – The Wall (Venegono inferiore, Varese) – Pills

Menzione a The Wall – Firewitch

3 – Almond ’22 (Remartello, Pescara) – Oro dei Poveri

Menzione a Almond ’22 – Oak

3 – Ofelia (Sovizzo, Vicenza) – La La Blend

Menzione a Ofelia – Nevermild

3 – La Spezia Brewing Company – Contadina

Menzione a La Spezia Brewing Company – Scuriosa

27° posto: 1 BRONZO

3 – Birrificio Altavia (Sassello, Savona) – Mukkaevia Vol.2

3 – Couture (Annone Veneto, Venezia) – Vienna

3 – Birrificio L’Orso Verde (Busto Arsizio, Varese) – Backdoor

3 – Il Mastio (Colmurano, Macerata) – Mabon

3 – Birrificio Dell’Etna (Carruba, Catania) – Ulysses

3 – Muttnik (Pavia) – Albina

3 – Birra 100Venti (Borgomanero, Novara) – Sir Alestrong

3 – Birra Eretica (Ornago, Monza e Brianza) – Dolcenera

3 – Serra Storta (Buscate, Milano) – Bianca

3 – Beha Brewing Company (Rimini) – Kermesse

3 – B94 (Lecce) – Santirene

3 – Kamun (Predosa, Alessandria) – Nucis

3 – The Lure (Fogliano Redipuglia, Gorizia)- Queen

3 – Birra Magester (Ferentillo, Terni) – L’idea

3 – Aleghe (Giaveno, Torino) – La Brusatà

3 – Benaco 70 (Affi, Verona) – Honey Ale

3 – La Buttiga Craft Brewery (Piacenza) – Goslar 1826

3 – Mezzopasso (Popoli, Pescara) – Biga Rosè

28° posto: 2 MENZIONI

Menzione a Birrificio Legnone (Dubino, Sondrio) – Testa Di Malto

Menzione a Birrificio Legnone – Molthoney

Menzione a Birrificio 4 Mori (Guspini, Cagliari) – Pozzo 9

Menzione a Birrificio 4 Mori – Pozzo 3

29° posto: 1 MENZIONE

Menzione a Birrificio Artigianale Lievito e Nuvole (Avella, Avellino) – Hop2Space

Menzione a Soralamà (Vaie, Torino) – Bitrex California

Menzione a Mfb Manfattura Birre Bologna – Kappa

Menzione a Oxiana (Pomezia, Roma) – Hotbock

Menzione a Birra Del Bosco (San Michele all’Adige, Trento) Foxtail

Menzione a B Four Beer (Latina) – Devil

Menzione a Birrificio Epica (Sinagra, Messina) – Kore

Menzione a Birrificio Ventitrè (Grottaminarda, Avellino) – Urania

Menzione a Birrificio dei Castelli (Arcevia, Ancona) – Calix Niger

Menzione a Sguaraunda/La Bergamasca (Pagazzano, Bergamo) – Weiss

Menzione a Picobrew (Milano) – Road To Vallonia Etichetta Arancione

Menzione a Il Conte Gelo (Vigevano, Pavia) – Nonno Gelo

Menzione a Sagrin (Calamandrana, Asti) – Mattos

Menzione Labi (Rosà, Vicenza) – Smoke’n Roll

Menzione a Beltaine (Granaglione, Bologna) – Beltaine Castagne Affumicate

Menzione a Ca’ del Brado (Rastignano, Bologna) – Cuvèe De Zrisa

Menzione a Morgana (Morgano, Treviso) – Wine Not?

Menzione a Birrificio Castagnero (Rosta, Torino) – H-Iga

QUI L’EDIZIONE 2019 – QUI L’EDIZIONE 2018

[Ultima avvertenza: se poi volete sapere in quale categoria ha vinto una singola birra, basta cliccare qui]

daniele.pirola@netweek.it