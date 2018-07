Bilancio regionale, 700mila euro per i Vigili del fuoco volontari. E’ stato approvato l’emendamento della Lega all’Assestamento di Bilancio 2018-2020 per incrementare i fondi dedicati alla Legge di valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco volontari.

“Regione vicina ai Vigili del fuoco”

“Nella scorsa Legislatura – ha commentato il consigliere regionale Giovanni Malanchini – è stata approvata, su proposta della Lega, una Legge regionale che per la prima volta ha istituito un fondo ad hoc per aiutare i Vigili del fuoco volontari nell’acquisto di attrezzature. Con questo emendamento destiniamo oggi ulteriori 200mila euro nel capitolo di bilancio dedicato al provvedimento in questione, che potranno servire ad acquistare mezzi e strumenti per gli oltre 1600 pompieri volontari lombardi, portando la cifra finale da 500mila a 700mila euro. Si tratta di un intervento fondamentale per sopperire la mancanza di risorse che in questi ultimi anni, a causa dei tagli dei Governi Pd, non sono arrivate dallo Stato centrale. Regione Lombardia è intervenuta dimostrando chiaramente con un ulteriore segnale la propria vicinanza a persone che volontariamente svolgono un compito fondamentale per i cittadini e senza le quali non si potrebbe intervenire in caso di urgenza. Il ruolo dei volontari infatti consente di coprire ampie porzioni di territorio, specie in zone difficili come quelle più periferiche o di montagna, che altrimenti – conclude Malanchini – risulterebbero fortemente penalizzate”.