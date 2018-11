Bianca Pitzorno ha inaugurato la rassegna della Microeditoria. La scrittrice ha incantato la platea a seguito dei saluti ufficiali di organizzatori e autorità.

Bianca Pitzorno ha inaugurato la Microeditoria

Al via ufficialmente, nella serata di ieri, la sedicesima edizione della Rassegna della Microeditoria. “Inventare il futuro”, questo il filo rosso della manifestazione, organizzata in Villa Mazzotti, dall’associazione “L’impronta”. Hanno preso parte alla serata inaugurale il sindaco Massimo Vizzardi, l’assessore alla Cultura Laura Capitanio di Chiari e Michele Scalvenzi di Orzinuovi, il presidente di Fondazione Cogeme Onlus Gabriele Archetti e quello di Chiari Servizi Marco Salogni mentre la rassegna è stata ufficialmente avviata da un’introduzione del presidente Paolo Festa e dalla direttrice artistica Daniela Mena. Spazio poi, per la gioia di tutti i presenti, a Bianca Pitzorno. Tre giorni intensi, all’insegna della piccola e buona editoria e di numerosissimi appuntamenti.

“Il sogno della macchina da cucire”

Bianca Pitzorno ha presentato davanti a grandi e piccini il suo ultimo capolavoro, “Il sogno della macchina da cucire” e al termine della serata non si è assolutamente negata per foto e autografi. La scrittrice, di origini sarde, ma milanese d’adozione, ha saputo trattare con il suo solito tatto e tocco magico il discorso dei primi anni del ‘900 e delle sartine, piccole sarte che cercavano di restare a galla in una società complessa. Il consiglio alla fine dell’incontro? Uno. Non smettere mai di leggere.

I grandi eventi in programma per oggi

E-Content e Europa. Sotto il tendone si parlerà dell’Italia e dei suoi contenuti digitali alla presenza di Vito Crimi, senatore e sottosegretario all’editoria. Alle 11, attesissimo nel Tendone, il primo raduno dei gruppi di lettura. Tra i tantissimi appuntamenti e laboratori, da non perdere, alle 14, la lezione sui caratteri mobili. Alle 15.30 spazio a Enzo Bianchi, nel parco, e allo youtuber Vincenzo Regis. Alle 17 arriverà il giornalista Luca Sofri. Fondamentali saranno anche le scuole, mentre la parte digitale sarà curata da Anna Giunchi in nome del suo papà, pilastro dell’internet, Giorgio Giunchi. Il programma completo qui.

TORNA ALLA HOME PAGE