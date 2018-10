Belen Rodriguez in Valtellina, anzi per amor di precisione in Valchiavenna.

Belen Rodriguez all’Acquafraggia

Come riporta il giornaledisondrio.it la famosa soubrette di origine argentina ha fatto visita alla Valchiavenna, più precisamente a Borgonuovo, Piuro. Una foto che la ritrae alla base delle Cascate dell’Acquafraggia è stata postata sul suo profilo Instagram domenica sera. Il post ha ricevuto moltissimi like, oltre 220mila. Un indice di gradimento nella media del suo profilo seguito da 7,6 milioni di follower.

Nemmeno un hashtag

Ad abbellire la posa plastica della show girl, la cascata che ha regalato anche un arcobaleno. Una cornice speciale che esalta la siloutte di Belen che però ha “scordato” di localizzare la foto. La location però non è passata inosservata a chi la sa riconoscere.

Cascata dell’Aqua Fraggia

Il fatto che la cascata non sia stata onorata con nemmeno un misero hashtag ha stizzito parecchie persone che hanno rimproverato alla bella argentina non aver dato il giusto risalto all’Aqua Fraggia. Certo avrebbe fatto un bel favore a Piuro dichiarando di esserci stata, lo avrebbero saputo almeno 220mila persone, ma è certo che la località è già famosa e visitata da molti turisti durante l’anno.

