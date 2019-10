Un sabato pomeriggio intenso e produttivo per le giubbe gialle pontevichesi

Bassano Bresciano un sabato con la Protezione Civile

Oltre trenta i volontari di Protezione Civile, guidati dal presidente Claudio Pellegri, in servizio oggi pomeriggio a Bassano Bresciano. Il gruppo pontevichese che accoglie al proprio interno volontari di più paesi della Bassa bresciana si è destreggiato su più scenari nel Comune di Bassano Bresciano.

La comunità conosce già il loro operato, infatti il gruppo di Protezione Civile presente in più zone del paese è lo stesso che ha portato il proprio aiuto in questi mesi durante le calamità naturali che hanno interessato in modo violento il territorio bassaiolo.

Il comune di Bassano Bresciano è infatti convenzionato con il gruppo di Protezione Civile di Pontevico, convenzione rinnovata nei mesi scorsi e forte è stata la volontà dell’Amministrazione comunale per voce dell’assessore all’ambiente Vanessa Zani, nell’ospitare il gruppo per un pomeriggio al fine di riuscire a far conoscere da vicino questa realtà e la loro capacità di far fronte alle diverse problematiche. Quelle affrontate oggi pomeriggio erano prevalentemente di carattere idrogeologico.

Il gruppo di Protezione Civile sarà presente anche il prossimo week end in occasione della terza domenica di ottobre con un proprio stand durante la festa per dare informazioni alla cittadinanza e perché no, reclutare nuovi volontari e nuove volontarie.

