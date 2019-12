Il Tribunale ordinario ha dato ragione a Basma Bouzid: dovrà essere assunta dal Comune di Bagnolo Mella.

Svolta per la Polizia Locale

Nuovo capitolo e nuovo colpo di scena per quanto riguarda il comandante della Polizia Locale a Bagnolo Mella.

Il tribunale ordinario, nel secondo grado di giudizio, ha dato ragione a Basma Boudiz che dovrà così essere assunta come comandante a tempo indeterminato da parte del Comune di Bagnolo Mella.

E così è stato ribaltato il primo grado di giudizio dove il ricorso della Bouzid era stato respinto.

A questo punto dunque, e in pochi giorni, il Comune deve decidere che strada percorrere.

Le possibili scelte sono due: o «accettare» il verdetto di questo secondo grado di giudizio e assumere Basma Bouzid oppure presentare ricorso avverso questa decisione.

«Faremo ancora qualche verifica e procederemo dopo esserci confrontati con il nostro legale» le parole del sindaco Cristina Almici.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 27 dicembre.

TORNA ALLA HOME PAGE