Teatro pieno per l’immancabile appuntamento natalizio ieri sera.

Il concerto

Spettacolare esibizione della Banda Santa Cecilia ieri sera al teatro dell’oratorio durante lo spettacolo natalizio in un’esplosione di luci e suoni. I cinquantaquattro “banditi” egregiamente diretti dal maestro Francesco Manfredini, hanno dato il meglio di sé nel tributo ai grandi anniversari passando dalla musica classica, alla musica leggera e la musica pop per approdare all’originale per banda.

Benemerenza

Il concerto di natale è stato anche l’occasione per riconoscere e rendere onore all’eccellenza gabianese. “Grazie di esserci, Borgo San Giacomo sarebbe più noiosa senza di voi. Nel 2004 ho avuto il piacere di vedervi nascere, crescere, e alla fine della mia esperienza l’Amministrazione comunale vi consegna l’attestato di benemerenza per l’impegno per la diffusione della cultura musicale e la presenza civica a favore della comunità” ha sottolineato il primo cittadino Giuseppe Lama consegnando la targa.

Non è mancata l’occasione per ricordare il cavalierato conferito al maestro Francesco Amighetti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.