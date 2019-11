Bagnolo Soccorso ha finalmente inagurato la nuova sede

Bagnolo Soccorso

Come hanno festeggiato la notte di Halloween i volontari di Bagnolo soccorso? In un modo alternativo, ovvero inaugurando la nuova sede di via Pietro Nenni.

Ermanno, Barbara, Lorenzo e Dario hanno infatti avuto l’onore (e l’onere) di essere i primi volontari nel turno di 118 nella nuova sede. Un momento atteso da anni e che finalmente è arrivato perché questa nuova sistemazione ha portato una ventata di entusiasmo.

