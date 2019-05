Bagnolo pioniere nella lotta alla plastica.

No alla plastica

Dalle parole ai fatti: il Comune di Bagnolo Mella ha deciso di fare un importante passo avanti nella difesa dell’ambiente. Proprio mercoledì infatti, nel Consiglio comunale, è stato approvato un regolamento che vieterà l’utilizzo della plastica durante le sagre e le feste a partire dal 1 agosto 2019. A portare avanti questo progetto, diventato regolamento ufficiale dopo il voto unanime dei consiglieri, l’assessore all’Ambiente Samir Mohiddin. Bagnolo Mella diventa dunque uno dei primi Comuni in Italia ad aver adottato questo provvedimento e sicuramente nei prossimi mesi sarà preso come esempio in questa importante lotta per la difesa dell’ambiente.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggì, venerdì 17 maggio.

