Addio ad Angelo Borella, scomparso a 81 anni.

Bagnolo piange Angelo Borella

E’ scomparso Angelo Borella, ex calciatore e allenatore per tanti anni alla Fionda Bagnolo. Molto conosciuto in paese e impegnato nell’ambiente dell’oratorio, Borella lascia la moglie Elisa e i figli Stefano e Andrea. Oggi pomeriggio la comunità bagnolese ha dato l’ultimo saluto all’81enne.