Bagnolo Mella ha abbracciato il suo nuovo parroco, don Faustino Pari.

Don Faustino Pari

Don Faustino Pari è stato accolto a Bagnolo Mella da tutta la comunità. Ad accoglierlo sono stati i bambini e i ragazzi dell’oratorio al Santuario della Stella, dove c’è stato il primo saluto del nuovo parroco e poi un momento di preghiera.

La comunità si è poi spostata in piazza dove il sindaco ha dato il benvenuto da parte dell’Amministrazione e sempre in piazza un momento di preghiera al monumento dei Caduti. A seguire poi c’è stata la concelebrazione eucaristica e il rito di inizio del ministero pastorale per don Faustino. La giornata è continuata poi con una grande festa in oratorio. “Un grazie a chi ha preparato questa giornata di festa perché giornate così belle non si improvvisano – ha sottolineato don Faustino – E un grazie a voi fedeli di Bagnolo Mella per l’accoglienza”.