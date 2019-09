Domenica di festa a Bagnolo Mella con l’ingresso del nuovo curato, don Omar Zanetti.

Don Omar a Bagnolo

Bagnolo Mella ha accolto don Omar Zanetti che dopo nove anni a Gargnano è ora diventato il nuovo curato di Bagnolo. E ha subito ricevuto una bellissima festa e accoglienza, con i ragazzi del catechismo pronti ad attenderlo nel sagrato per un saluto di benvenuto. Il sacerdote ha poi celebrato la sua prima Messa da “bagnolese”. “Mi inserisco in una ricca e articolata realtà per percorrere con voi un altro tratto di strada che ci chiama a confrontarci sempre più a Cristo, uni Via, Verità e Vita – ha detto don Omar – Vi chiedo sin d’ora di accompagnarmi e aiutarmi a crescere nel cammino che compio tra voi”.

TORNA ALLA HOME PAGE