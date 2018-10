La comunità di Bagnolo Mella è pronta ad accogliere oggi don Faustino Pari.

Don Faustino a Bagnolo

La comunità di Bagnolo è pronta ad accogliere don Faustino Pari. Oggi alle 15.15 infatti il nuovo parroco sarà accolto al Santuario della Stella da parte dei bambini e ragazzi dell’oratorio. Alle 15.45 ci sarà poi il saluto del sindaco Cristina Almici e un momento di preghiera al monumento dei Caduti in piazza IV Novembre mentre alle 16 la celebrazione eucaristica e il rito di inizio del ministero pastorale in Basilica, con un rinfresco in oratorio a chiudere la giornata.

