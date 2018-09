Un traguardo importante quello della sezione Avis di San Paolo che oggi ha festeggiato i 55 anni dalla fondazione.

Cerimonia

Una grande famiglia quella avisina, mossa da grande spirito di solidarietà. A darne prova la grande presenza dia Avisini sanpaolesi, dei paesi limitrofi, i rappresentanti di tutte le sezioni bresciane, la sezione combattenti e reduci, la sezione bersaglieri, l’associazione alpini, l’associazione antea.

I partecipanti

Hanno partecipato alla manifestazione il sindaco Giancarla Zernini, l’amministrazione comunale, GiuseppeTortelli presidente Avis San Paolo, Oliviero Agosti, direttore sanitario, Luigi Spada rappresentante regionale e Gianpietro Briola, presidente Avis nazionale.

La mattinata si è aperta con il corteo per le vie del paese col corpo bandistico quinzanese. Partito dalla sede in piazza Aldo moro, si è snodato x le vie del paese per deporre i fiori alle quattro steli.

Le premiazioni

Dopo la messa le premiazioni all’auditorium dove sono state consegnate le benemerenze e le medaglie di bronzo, d’argento, d’oro, il distintivo fronda, le croci e le gocce.

“Una goccia di questo sangue 55anni fa è caduta su un terreno fertile e ancora oggi costituisce un tassello di questo mosaico di solidarietà che a San Paolo ha tante sfaccettature e che contribuisce a renderlo un luogo accogliente e solidale in cui vivere” ha sottolineato il sindaco.