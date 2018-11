Avis di Chiari in prima linea per la solidarietà con “Brustulicc an piassa”. Il ricavato della manifestazione finanzierà i progetti di Beppe Begni in Nepal.

Avis di Chiari in prima linea per la solidarietà

E’ tornata anche quest’anno la tradizionale manifestazione organizzata dall’Avis di Chiari. I donatori rossi, guidati da Francesco Begni, quest’anno con “Brustulicc an piassa” hanno pensato di finanziare i progetti di Beppe Begni. Il clarense opera infatti in Nepal, nello specifico si occupa della manutenzione delle scuole. Da poco è infatti tornato dal suo ultimo viaggio accompagnato dall’artista rovatese Giuliana Salvini. Entrambi sono passati in piazza Zanardelli per un saluto ai volontari che si trovano in loco da ieri e dispensano castagne a grandi e piccini.

“Ringrazio infinitamente la sezione dell’Avis di Chiari che ha deciso di devolvere al progetto Nepal il ricavato della manifestazione di quest’anno”, ha commentato Beppe Begni che già pensa al prossimo viaggio, probabilmente ad aprile.

