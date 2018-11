Autovelox: in centro a Travagliato ce ne sono dieci, installati dall’Amministrazione al posto dei dossi. Attenzione ai limiti.

Nelle vie del centro e nei punti nevralgici di maggior passaggio ci sono dieci occhi (elettronici) in più per tutelare pedoni e residenti, ma anche per beccare chi non rispetta i limiti di velocità. Le dieci colonnine blu per il controllo e il rilievo della velocità dei mezzi a motore sono state installate da pochi giorni. Il limite fissato in via Brusati, Romanino, Roma, XXV Aprile, Napoleone, Fenida e Casaglia (dove sono stati posizionati i dieci autovelox) è di 50 chilometri orari.

