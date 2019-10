Grave incidente poco prima delle 18 a San Gervasio Bresciano: un’automobile si è ribaltata e sul posto sono in arrivo due ambulanze

Aggiornamento delle 18.43

Le Forze dell’ordine presenti hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente. Un uomo alla guida di un Suv Nissan scuro stava viaggiando lungo via Gogna quando ha toccato una Wolsvagen posteggiata: un impatto sufficiente a far perdere aderenza al Suv che è finito su due ruote, su un lato. Le condizioni del conducente però non sono gravi: l’uomo è riuscito a uscire dall’abitacolo da solo e ora si trova in ambulanza a disposizione dei soccorritori

L’incidente

Il sinistro è avvenuto in via Francesco Gogna, intorno alle 17.55. Secondo quanto riferito dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza l’incidente ha interessato un solo veicolo. Sul posto sono in arrivo due ambulanze, oltre alla Polizia Stradale di Brescia e ai Vigili del Fuoco di Brescia. Stando alle prime informazioni ci sarebbe un ferito, le cui condizioni sono ancora ignote

TORNA ALLA HOME PAGE