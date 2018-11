Auto in fiamme in vi Pedersoli a Chiari. I Vigili del fuoco cittadini hanno subito domato le fiamme e niente nei dintorni è stato intaccato.

Auto in fiamme in vi Pedersoli a Chiari

Forse un cattivo funzionamento o chissà, le cause ancora non si conoscono. Fatto sta che intorno alle 19 un’auto ha preso fuoco in via Pedersoli. Sul posto i Vigili del fuoco di Chiari che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non ci sono feriti e il fuoco non ha intaccato i negozi e le abitazioni circostanti.

