La chiamata ai soccorsi è scattata in codice giallo. Ma per l’incidente avvenuto poco prima delle 15 in via Sant’Andrea sono stati allertati anche i Vigili del fuoco di Chiari. L’auto finita fuori strada, infatti, ha urtato alcuni contatori e si è verificata una fuga di gas.

Auto contro i contatori

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Quel che è certo è che la vettura, condotta da una donna, è finita fuori strada, andando a urtare i contatori del gas di un complesso di villette. Sul posto sono dunque intervenuti i Vigili del fuoco e, dopo un’attesa di oltre venti minuti, anche un’ambulanza per prestare soccorso all’automobilista, che comunque non sarebbe grave. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito nell’attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

