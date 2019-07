Ha compiuto 100 anni proprio ieri, Maria Gorlani, nata e cresciuta a Brandico ed ha festeggiato con i parenti, l’Amministrazione comunale e il parroco don Giancarlo Zavaglio.

Tanti auguri Maria Gorlani

Ha compiuto 100 anni ieri, sabato 26 luglio, Maria Gorlani, originaria di Bargnano di Corzano ma residente a Brandico, per tutti la “butighera”, poiché aveva la bottega in paese dove vendeva salumi prelibati e alimentari che tutti compravano. Un traguardo importante che è stato celebrato in maniera speciale dato che a casa sua si sono presentati il sindaco Fabio Pensa, il vicesindaco Luca Rocco e il parroco don Giancarlo Zavaglio, che le hanno regalato una bella torta e una targa d’argento: “Le auguriamo di sorridere sempre e di essere unica come è ora”, questa l’incisione. “E’ stato un bellissimo pomeriggio – ha detto il primo cittadino – Non mi ricordavo di aver mai parlato con un centenario in paese. Maria ha un sorriso dolcissimo ed è una donna dalla quale prendere esempio”.

