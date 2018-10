La catena della grande distribuzione Auchan inciampa su un “Possibile difetto di fabbricazione” e ritira scarpe NTO colori e taglie varie. Interessati canali Iper di tutta Italia.

Auchan e scarpe da ginnastica

Anche i leader della grande distribuzione inciampano. È quanto è accaduto alle scarpe NTO della “In Extenso” che hanno costretto Auchan al richiamo dei colori blu, giallo, rosa, bianco (varie taglie) per possibile difetto di fabbricazione.

Tutti i modelli “incriminati”

Il richiamo coinvolge i modelli 3505623414304 3505623414403, 3505623414496, 3505623414311, 3505623414410, 3505623414502, 3505623414328, 3505623414427, 3505623414519, 3505623414335, 3505623414434, 3505623414526, 3505623414342, 3505623414441, 3505623414533, 3505623414359, 3505623414458, 3505623414540, 3505623414366, 3505623414465, 3505623414557, 3505623414373, 3505623414472, 3505623414564, 3505623414380, 3505623414489, 3505623414571 e 3505623414397 venduti punti vendita IPER dell’azienda ma ovviamente anche altrove (non escluso il web).

D’Agata: “Non indossatele!”

L’azienda, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita gli individui che possiedono le scarpe a smettere di indossarle immediatamente e a contattarla per un rimborso completo o un prodotto di sostituzione gratuito. L’articolo in questione, può essere restituito in tutte le filiali Auchan, anche senza presentazione dello scontrino.