Inizieranno in primavera due importanti cantieri a Capriolo. I lavori sono stati assegnati in questi giorni dalla Centrale unica di commitenza.

Lavori pubblici: il campo 2

Hanno il valore di 678mila ero i lavori al campo da calcio 2, quello che vedrà la realizzazione del manto in sintetico e di numerose opere accessorie ma fondamentali per il suo funzionamento: un nuovo impianto di illuminazione, il rifacimento delle recinzioni, la realizzazione delle nuove reti per l’irrigazione e per lo scolo d’acqua, nonché l’installazione degli elementi accessori come porte da calcio e panchine.

Ad aggiudicarsi i lavori un’azienda di Grassobbio, la Sit-it impianti.

Fontane vecchie

L’assessore ai Lavori Pubblici Mario Facchi l’aveva già annunciato ma ora è certo: via Fontane vecchie tornerà a nuova vita.

Verranno realizzato un nuovo manto stradale e l’illuminazione. Anche in questo caso i lavori sono stati assegnati. Costo totale: 127mila euro.

