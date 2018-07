Assaggiatori di Nutella cercasi per lavorare in Ferrero. Ma non solo, si selezionano pure profili d’alto livello. Ma, come riporta Notizia Oggi Vercelli c’è la possibilità di doversi trasferire anche all’estero.

La Ferrero sta alimentando il suo processo di espansione in tutto il mondo attraverso accordi e acquisti di altre aziende. Attualmente, l’azienda è alla ricerca di nuove figure professionali. In realtà non solo “assaggiatori” di Nutella, ma tutta una serie di profili anche di alto livello.

Il tipo di inquadramento contrattuale (a tempo indeterminato, a tempo determinato, stage, apprendistato) varia a seconda della posizione offerta.

Per ulteriori dettagli ed informazioni è possibile consultare il sito della Ferrero all’indirizzo http://it.ferrerocareers.com/it Qui è possibile visionare tutte le posizioni aperte in Italia e all’estero e presentare la propria candidatura online.