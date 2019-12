Arriva la neve nel bresciano? Secondo l’associazione Meteopassione la neve potrebbe scendere fino a bassa quota e forse, dalla mattinata di domani, anche sulla pianura.

Questa mattina i termometri della Franciacorta hanno registrato la prima minima della stagione al di sotto dello zero e da a questa notte e, in particolare, la prossima sono previste possibili nevicate anche nella pianura bresciana.

Gli esperti dell’associazione Meteopassione riferiscono che l’aria fredda e secca, seppur di debole entità, ha fatto il suo ingresso ieri, martedì. “Neanche il tempo di rendersene realmente conto che una debole perturbazione da Nord Ovest scavalcherà l’arco alpino nella prossima notte portando in dote precipitazioni e aria fredda in quota al suo seguito – hanno sottolineato – Questo mix particolare potrà far scendere la neve fino a bassa quota e forse fin in pianura sul bresciano. Sotto i 400 metri infatti è molto probabile che inizierà in pioggia e solo nel corso della mattinata l’aria fredda che segue il fronte aiuterà a spingere la neve ancor più in basso”.

Come indicato da Meteopassione.it, per il pomeriggio di oggi si prevedono nubi via via più compatte fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel tardo pomeriggio. Peggioramento ulteriore in serata con la possibilità di piogge diffuse con nevicate oltre i 500/600 metri di quota. Temperature in calo.

Non dovrebbero esserci accumuli particolarmente importanti, anche se nelle nostre valli si potranno raggiungere e superare i 5 centimetri.

