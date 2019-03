Arriva il concorso per stabilire il re dei ripieni del casoncello. Lo ha indetto l’Accadema italiana presentata a Pontoglio qualche mese fa.

Un concorso a tutto gusto: l’Accademia del casoncello ha indetto “Porta il tuo cuore, porta il tuo ripieno”. L’obiettivo e’ scegliere il ripieno del prodotto De.Co. «Porta il cuore, porta il tuo ripieno». Arriva in paese il concorso per essere i protagonisti assoluti… di cosa? Della ricetta ufficiale del ripieno del piatto pontogliese per eccellenza, il casoncello. A lanciare il concorso più atteso dell’anno non poteva che essere, con il benestare del Comune, la neonata Accademia del casoncello italiana presentata a gennaio alla presenza delle autorità locali, ma anche dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi e del consigliere Claudia Carzeri.

L’idea dell’Accademia

“Abbiamo deciso di chiamare questo contest “Porta il tuo cuore, porta il tuo ripieno” perché crediamo fortemente che la ricetta segreta, di una tradizione così radicata nelle nostre tavole da decenni, sia custodita gelosamente nel cuore dei pontogliesi. Portare il cuore significherà, portare il meglio per questo prodotto che vedrà la sua denominazione comunale, e quindi la garanzia di tutela e valorizzazione a settembre; credo fortemente che i pontogliesi porteranno il loro cuore, lo sento quando mi fermano entusiasti a chiedermi novità dell’Accademia e delle nostre iniziative. Concludendo, portando il proprio cuore, si porterà inevitabilmente anche il cuore di quello che sarà il nostro casoncello di Pontoglio De.co ovvero il ripieno. Colgo l’occasione per ringraziare l’associazione Commercianti, arti e botteghe che fin da subito ci ha accompagnato in questo percorso”, ha spiegato il presidente, o meglio l’ambasciatore Davide Orlandi.

Le linee guida del contest, le informazioni sulle selezioni e i dettagli sulla giuria e le valutazioni saranno sul ChiariWeek in edicola a partire da domani, venerdì 22 marzo.

