Arriva a Chiari la Sangiofest, l’evento organizzato dai giovani cresciuti con la sagra del San Giovanni. La manifestazione, in programma per il prossimo week end, sarà aperta a tutti.

E’ tempo di Sangiofest

Cosa succede se cresci tra i volontari di una delle sagre più amate di sempre? Accade che decidi di inventarti una festa tutta tua, dai giovani per i giovani. Ma attenzione, tutti possono partecipare! Ragazzi, adulti, anziani e bambini. L’evento è pensato per accogliere chiunque. La festa si terrà venerdì e sabato prossimo, in via Rudiano, 33. Nella serata di venerdì si esibiranno i Falling Grace e poi Unkd (alle 22.30). Sabato invece spazio a Effect e tributo agli 883. Saranno attivi il servizio bar e cucina. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al gruppo Nel ricordo di Nicolas e all’associazione Or-s-a.

E’ nato tutto per caso, da una frase detta tra amici. Ma da dove arriva l’idea? Per saperlo basta comprare il ChiariWeek in edicola a partire da questa mattina, venerdì 10 maggio.

