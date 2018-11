Un arresto per droga a Trenzano nelle ultime ore per spaccio di erba.

Arresto per droga a Trenzano

I militari della stazione di via Vittorio Veneto Mattina hanno arrestato un pregiudicato 43enne, di origini italiane, sorpreso dalle forze dell’ordine con in casa un bazar della droga. Tra le mura dello spacciatore un etto e mezzo di hashish e pochi grammi di marijuana. Sempre in casa del 43enne anche tutto l’occorente per tagliare, imbustare e suddividere le dosi, pronte poi a finire sulla piazza delle spaccio.

Su alcuni fogli di carta i registri contabili dell’illecito

Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione, il materiale per il confezionamento e un registro contabile dell’illecita attività.

La droga era nascosta in finti pacchetti di sigarette

I carabinieri hanno anche rinvenuto nell’abitazione del fermato alcuni pacchetti di sigarette manomesse. Le “bionde” erano state sostituite con il prodotto da spacciare, nel tentativo di sviare eventuali controlli. L’arresto è stato convalidato nella giornata di martedì 27 novembre.