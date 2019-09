Arisa in concerto a Chiari incanta la piazza in occasione delle Quadre. L’artista ha dimostrato grandi doti canore, ma anche una innata simpatia.

Arisa in concerto a Chiari

Una grande voce, ma anche un personaggio. Arisa ieri sera ha conquistato il pubblico di piazza Zanardelli. A Chiari in occasione del maxi concerto organizzato dall’Amministrazione per il Palio delle Quadre, la cantante genovese non ha soltanto cantato, ma anche divertito. I partecipanti hanno cantato a squarciagola e si è subito creata una bellissima sinergia con il pubblico. Inoltre, l’artista non si è negata a nessuno. Si è prestata nei dialoghi e anche per qualche fotografia.

