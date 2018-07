Anticipazioni Microeditoria: l’appuntamento torna a Chiari a novembre. Tra gli ospiti che giungeranno in Villa Mazzotti ci sarà anche Bianca Pitzorno.

Anticipazioni Microeditoria

“Inventiamo il futuro”. Questo il titolo della sedicesima edizione della rassegna della Microeditoria che tornerà in Villa Mazzotti dal 2 al 4 novembre. Questa mattina sono state presentate in Sala Repossi le prime anticipazioni. Chiari tornerà ad essere capitale della piccola editoria indipendente con la manifestazione promossa dall’associazione culturale “L’Impronta” in collaborazione con il Comune e il patrocinio di Regione e Provincia.

La rassegna

Importante l’attenzione che quest’anno sarà data al digitale (che avrà un comparto specifico e appositamente realizzato), così come ritorneranno i laboratori sui “Mestieri del libro” che l’anno scorso hanno ottenuto un successo incredibile. Ancora mistero sui protagonisti di quest’anno, ma un grande nome è stato già annunciato. Si tratta di Bianca Pitzorno, tra le più celebri scrittrici italiane. Non mancheranno nemmeno Luca Sofri (direttore de Il Post) e Francesco Permunian.

L’articolo completo sarà sul ChiariWeek in edicola venerdì mattina.