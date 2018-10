Angiolino Massolini, di Ospitaletto, è l’Alpino dell’anno e sarà premiato oggi a Savona per l’impegno profuso nel campo dello sport, dell’associazionismo e del volontariato.

Premiato a Ospitaletto l’alpino Angiolino Massolini

Sarà premiato nella giornata di oggi, domenica, con il diploma di merito l’alpino Angiolino Massolini, ideatore del celebre “Memorial Marilena”, che nel suo ventennio di attività ha permesso di raccogliere cifre importanti da destinare alla ricerca medica e scientifica. Nata dopo la prematura scomparsa dell’amata moglie Marilena, la onlus fondata da Massolini si è da sempre distinta per l’incedibile impegno nel promuovere sport, altruismo e beneficenza, in un connubio che ha rappresentato (e rappresenta tutt’ora, malgrado la recente cessata attività) un faro di speranza nel settore.

Alpino dell’anno

L’importante riconoscimento verrà conferito nella piazza del Comune di Albenga (SV) nell’ambito della festa sezionale di Savona e della premiazione nazionale “L’alpino dell’anno”, alla presenza del sindaco Giovanni Battista Sarnico e di una delegazione di Penne nere giunta da Ospitaletto e Brescia.

In chiusura delle motivazioni che hanno accompagnato la nomina di Massolini si legge: “Da sottolineare la naturale semplicità e modestia di Angiolino, che lo rendono fedele interprete del motto “nec videar, num sim” (non per apparire, ma per essere), proprio come deve comportarsi un vero alpino”.

TORNA ALLA HOME PAGE