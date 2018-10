Il dellese Angelo Sigalini si aggiudica la sfida all’ultimo spiedo, svoltasi all’interno della sagra del Fungo Chiodino.

Sfida all’ultimo spiedo

E’ Angelo Sigalini il vincitore della quarta edizione della sfida all’ultimo spiedo, la gara organizzata dall’associazione Artigiani e Commercianti di Dello all’interno della sagra del Fungo Chiodino. Come al solito in tanti sono accorsi a questa serata per apprezzare, tra le altre cose, anche lo spiedo dei dieci spiedisti in gara. E secondo la giuria il migliore di tutti è stato Angelo Sigalini che ha battuto sul filo di lana altri due dellesi ovvero Giuseppe Gorlani e Ivan Tinti.

