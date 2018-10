Ancora un allarme Escherichia coli negli alimenti

Come in tutti gli altri casi i prodotti oggetto del ritiro, se acquistati, non vanno consumati ma occorre riportarli in negozio. I lotti sono stati ritirati in via precauzionale: il sospetto è che a essere contaminata sia stata appunto la materia prima usata durante la produzione. L’avviso di richiamo precisa che la presenza di Escherichia coli, produttore di Shiga-tossina (Stec), è stata accertata dalle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Coop al numero verde 800.805580.

Leggi anche: Tonno Mareblu ritira lotti di scatolette