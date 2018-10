Trenzano cambia Cda: Eleonora Metelli, Claudia Menni e Marco Verzelletti sono i nuovi volti del consiglio per la scuola dell’infanzia.

Cambio per la scuola dell’infanzia di via IV novembre

Annunciato dall’Amministrazione, anche Trenzano cambia il governo dell’asilo locale. Lo scorso mese si erano avvicendati nel Cda della fondazione Martinengo dell’asilo cossiranese nomi e volti nuovi.

Trenzano cambia Cda dopo Cossirano

Arrivata in settimana anche la comunicazione del nuovo consiglio di amministrazione dell’asilo. In scadenza la commissione uscente lascia il posto ai nuovi scelti dalla politica e dallo staff per l’educazione, dopo il ribaltone post 10 giugno, che dopo 10 anni di governo bianchista, vede “Futuro Adesso” alla leadership del mondo politico di Trenzano e di Cossirano. Il Cda uscente è scaduto in questi giorni. A farne parte erano Rossella Romaioli (presidente), Elena Vermi e Domenica Pellegrini.

Eleonora Metelli, Claudia Menni e Marco Verzelletti

Eleonora Metelli, Claudia Menni e Marco Verzelletti saranno così i volti scelti dalla nuova commissione per l’asilo trenzanese e sono già operativi nel settore scolastico dell’infanzia locale. Al terzetto si aggiunge il parroco don Flavio Raineri come da diritto di statuto e un rappresentante scelto dai genitori. Mamme e papà hanno eletto Flaminio Ferrari.

L’amministrazione

“Si ringrazia il Cda uscente, soprattutto in queste giornate di transizione e per l’ottimo lavoro svolti in questi anni – ha sottolineato il vice sindaco Anna Falsina – Un buon inizio e buon lavoro ai nuovi nominati” ha così concluso l’assessore trenzanese.